Haberler

Samsun'da 17 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası: Şahıs Tutuklandı

Samsun'da 17 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası: Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 17 yaşındaki D.K.'ya sokakta tacizde bulunmaktan 36 suç kaydı bulunan H.Y. tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde yaşandı.

Samsun'da 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki D.K., sokakta yürürken tanımadığı bir kişinin kendisini takip edip sözlü tacizde bulunduğunu ve kolunu tuttuğunu belirterek polise şikayette bulundu.

16 suç kaydı bulunan H.Y. (36) gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.Y., nöbetçi mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. H.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.