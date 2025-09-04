Samsun'da 17 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası: Şahıs Tutuklandı

Samsun'da 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki D.K., sokakta yürürken tanımadığı bir kişinin kendisini takip edip sözlü tacizde bulunduğunu ve kolunu tuttuğunu belirterek polise şikayette bulundu.

16 suç kaydı bulunan H.Y. (36) gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.Y., nöbetçi mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. H.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN