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Samsun'da 17 yaşındaki kız kayboldu, aile endişeli

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Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Esma Yığman'ın kaybolması üzerine ailesi jandarmaya başvurdu. Jandarma ve polis ekipleri Esma'yı bulmak için çalışmalara başladı.

Samsun'da 17 yaşındaki Esma Yığman eve dönmeyince, kızlarının hayatından endişe eden aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçenin kırsal mahallesi olan Küpecik'te ailesiyle birlikte ikamet eden 17 yaşındaki Esma Yığman, 16 Nisan gecesi evinden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının hayatından endişe ederek bulunması için jandarmadan yardım istedi ve kayıp başvurusunda bulundu. Esma'yı bulmak için jandarma ve polis seferber oldu. Yapılan araştırma sonucu kaybolduktan bir gün sonra Samsun Otogarı'nda görüldüğü tespit edilen Esma'nın daha sonra izini süren jandarma ve polis son olarak Amasya'nın Merzifon ilçesi Merzifon Çorum karayolunda görüldüğünü tespit ederek, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Baba Seydahmet Yığman kızının bulunması için Ankara, Çorum ve Samsun arasında adeta mekik dokudu. Acılı aile kızlarının yaşından daha küçük bir görüntüye sahip olduğunu belirterek, başına bir olay gelmeden bulunmasını istediler. Esma Yığman'ı görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi. Kayıp kızı bulma çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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