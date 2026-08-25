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Tokat Meselesi Kanlı Bitti: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Tokat Meselesi Kanlı Bitti: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 17 yaşındaki A.K., üç gün önce kendisini tokatladığını iddia ettiği G.E. ve yanındaki Ş.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tokat atma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 17 yaşındaki çocuk şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.K., G.E. (29) ve Ş.Ç.'yi (31) bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.K.'nin üç gün önce G.E.'nin kendisini tokatladığı iddiasıyla bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamasının ardından A.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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