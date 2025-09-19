Samsun'da 17 Yaşındaki Çocuğa Ev Hapsi Kararı
Samsun'da sentetik ecza ile yakalanan 17 yaşındaki M.K., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınma kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da polisin takibi sonucu sentetik eczayla yakalanan 17 yaşındaki M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K., Çocuk Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. N.K., mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa