Samsun'da 16 Yaşındaki Çocuk, Ablasını Kaçıran Genci Vurarak Öldürdü

Samsun'da 16 Yaşındaki Çocuk, Ablasını Kaçıran Genci Vurarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran Okan Doğan Torun'u tabanca ile vurdu. Olayda yaralanan Torun, olay yerinden kaçmaya çalışırken bir kitapçıya sığındı, ancak hayatını kaybetti. Olay sonrası M.T. gözaltına alındı.

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Çocuğun tabanca ile vurduğu kişiyi caddede kovalaması, yaralanan gencin kitapçıya sığınması ve yere yığılması anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.