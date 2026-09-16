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Samsun’da 16 suçtan aranan kadın, jandarmanın kimlik kontrolünde yakalandı

Samsun’da 16 suçtan aranan kadın, jandarmanın kimlik kontrolünde yakalandı
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 16 ayrı suçtan aranması bulunan kadın, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 16 ayrı suçtan aranması bulunan kadın, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesi Gökçe-Büyüklü yolu üzerinde yol kontrolü gerçekleştirildi. Kontrol sırasında kimlik sorgusu yapılan M.K. (46) adlı kadının 16 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.K., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli işlemleri tamamlanan M.K. tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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