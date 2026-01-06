Haberler

Samsun'da taciz iddiasına 4 gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki E.E.O., cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel saldırı ve tacize uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mağdur E.E.O. (15), erkek arkadaşı M.S. (23) tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Mağdur E.E.O., ifadesinde ayrıca ayrıldığı sevgilisinin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli şüphelilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduğunu ve bu kişilerle rızasıyla birlikte olduğunu beyan etti.

Mağdur E.E.O., S.K. (31) isimli şahsın ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini öne sürerek bu kişi hakkında da şikayetçi oldu. M.K. (33) isimli şüpheliyle ilgili olarak ise herhangi bir eyleminin bulunmadığını ifade eden mağdurun, bu şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Başlatılan adli süreç kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda mağdur kız çocuğu, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
