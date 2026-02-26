Haberler

Samsun'da 2 çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanmasına başlandı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki 13 yaşındaki kız çocuğu, kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü hakkında açılan davada, aileler cezalandırılmasını talep etti.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüyle ilgili açılan davada sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, 30 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Ahmet Y. (20) idaresindeki 55 ADN 702 plakalı kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan'a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Sultan Ahmet Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kızların yayalara kırmızı ışık yanarken yolu karşıya geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Sanık Aralık ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık ile hayatını kaybeden çocukların anne ve babaları Süleyman Aslan, Yasemin Aslan, Hamdullah Kaynar ve Elif Kaynar ile taraf avukatları katıldı.

Sultan Ahmet Y. savunmasında, "Yaşanan olay için gerçekten üzgünüm. Elimden bir şey gelmedi. Kaderin önüne geçilmiyor. 50-60 kilometre hızla gidiyordum, hava yağışlıydı. Orta şeritten ilerliyordum. Çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, frene bastım ancak araç kaydı. Kavşağa girdiğimde karartı gördüm, fren yaptım ama engel olamadım" dedi.

Hayatını kaybeden çocukların aileleri sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi. Baba Hamdullah Kaynar, "Aylardır evimde uyuyamıyorum. Yağmurlu havada kavşağa yaklaşırken hız sınırını aşmamamız gerekiyor. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Anne Elif Kaynar ise, "13 yaşındaki çocuklar karnelerini alamadı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ailelerin avukatı Onur Han, mevcut kusur raporuna itiraz ederek kaza kusuru ile ilgili yeniden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kazada kusur oranı ile ilgili rapor alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
