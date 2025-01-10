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Samsun'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Kişi Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Kişi Uyuşturucu ile Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 12 yıl 7 ay 29 gün hapis cezası bulunan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucu maddelerle yakalandı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 12 yıl 7 ay 29 gün hapis cezası bulunan, M.K. (39), saklandığı evde yakalandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan M.K.'nin ebinde yapılan aramada, metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.K., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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