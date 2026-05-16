Samsun'da iş yerinden 100 bin liralık hırsızlık: 4 kişi yakalandı

Samsun'da bir iş yerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan bazı malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

Samsun'da ışıklı pano ve reklam işleri yapan bir iş yerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Mayıs akşamı kimliği belirsiz kişiler tarafından iş yerine girilerek yaklaşık 100 bin TL değerinde 1 adet laptop, 1 adet projeksiyon cihazı, 4 adet büyük yönlü saç makası, 4 adet demir kesme makası, 1 adet vantilatör ile 6 adet döküm demir çalındı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri takip ve araştırma sonucu hırsızlık olayını A.Ç. (41), Ş.S. (41), K.A. (46) ve E.S.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çalınan 6 adet döküm demir bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
