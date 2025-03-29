Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Samsun'da 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Canik ilçesinde 1 ton etil alkol ele geçirildi. Kaçak yolla temin edildiği değerlendirilen etil alkol olayında 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Kaçak yollarla temin edildiği değerlendirilen etil alkolle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.