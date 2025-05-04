Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüpheli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, yakıt olarak kullanılan Adblue bidonları ile kamufle edilmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolden yaklaşık 2 bin 500 litre sahte alkol üretilebileceği değerlendirildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 1 milyon TL tutarında vergi kaybının önüne geçilirken, olayla bağlantılı 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.