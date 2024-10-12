Samsun'da 1 Ton 200 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu bir kamyonette yapılan aramada 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde durdurdukları açık kasa kamyonette koliler içinde sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN