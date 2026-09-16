Haberler

Samsun’da 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
+89 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere bulundurulan toplam 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere bulundurulan toplam 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan toplam 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen etil alkole el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den serbest vuruştan enfes gol
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa'daki seçimleri etkilemeye çalışacağını iddia etti

"Savaşta değiliz" dedi ama ülkesi için tarih verdi
Aksaray'da parkta husumetlisini göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Husumetlisiyle parkta karşılaştı, saniyeler içinde kan aktı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi