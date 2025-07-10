Samsun'da 1 Milyon 610 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Milyon 610 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada 1 milyon 610 bin adet kaçak makaron bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada koliler içinde 1 milyon 610 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde il dışından yasa dışı ürün sevkiyatının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada, minibüsteki koliler içinde 1 milyon 610 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü V.A. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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