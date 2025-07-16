Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Tartışma Kavgaya Dönüştü

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Tartışma Kavgaya Dönüştü
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Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda iki vatandaş arasında çıkan sözlü tartışma kısa süreli kavgaya neden oldu. Olay yerine müdahale eden polis, tarafları ayırarak durumu kontrol altına aldı. Ayrıca, yabancı uyruklu çocuklar arasında da kavga yaşandı.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda iki vatandaş arasında çıkan sözlü tartışma, kısa süreli kavgaya dönüştü.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen iki vatandaş, bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerine tekme attı. Olay yerinde bulunan polis duruma hızlıca müdahale gederek tarafları ayırdı ve kavganın büyümesini önledi.

Çocukça kavga

Çöp toplayan yabancı uyruklu çocuklar ise bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirilerini yerlerde sürükleyen, yumruk atan ve tehlikeli hareketler yapan çocukları buradan geçen bir kadın ayırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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