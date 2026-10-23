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Samsun Çarşamba'da kumar denetiminde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza uygulandı

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Samsun Çarşamba'da bir iş yerinde kumar oynandığının belirlendiği denetimde 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde 8 bin 460 TL ve iskambil destesi ele geçirildi, iş yeri sahibi R.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Çalışmada 8 bin 460 TL nakit para ve iskambil destesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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