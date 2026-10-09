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Samsun Çarşamba'da kumar denetiminde 5 kişiye 58 bin 20 TL ceza kesildi

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Samsun Çarşamba'da kumar denetiminde 5 kişiye 58 bin 20 TL ceza kesildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan denetimde 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayanlara toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanırken, masadaki 17 bin 300 TL ve 50 euroya el konuldu, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan kişilere toplam 58 bin 20 TL idari para cezası uygulanırken, masadaki 17 bin 300 TL ve 50 euroya el konuldu.

İş yeri sorumlusu S.G. (41) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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