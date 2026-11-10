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Samsun Canik'te 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Samsun Canik'te 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Samsun Canik'te 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Kozlu Mahallesi Kozlu Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin çatı katında maddi zarar oluştu.

Samsun'un Canik ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Canik ilçesi Kozlu Mahallesi Kozlu Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatı katında maddi zarar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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