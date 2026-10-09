Samsun Bafra'da uyuşturucudan aranan şahıs 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.D. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı