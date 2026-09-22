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Samsun Bafra'da uyuşturucu suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan Ü.U (32), Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Ü.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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