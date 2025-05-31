Samsun Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Bafra'da yapılan operasyonda 133,44 gram sentetik kannabinoid, 19 adet sentetik ecza ve 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y. Ş. A, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Y. Ş. A'nın Kavakpınar Mahallesi'nde ki evinde yapılan aramada 133,44 gram sentetik kannabinoid, 19 adet sentetik ecza ve 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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