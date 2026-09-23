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Samsun Bafra'da saman deposundaki yangın 8 saattir sürüyor, 400 ton yonca yandı

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Samsun Bafra'da saman deposundaki yangın 8 saattir sürüyor, 400 ton yonca yandı
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Samsun Bafra'da dün 17.00 sıralarında bir saman deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 400 ton yonca, 5 bin balya saman ve 2 bin balya tritikale yandı. Yaklaşık 8 saattir süren yangına Bafra ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile iş makineleri müdahale ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangında 400 ton yonca ile binlerce balya saman ve tritikale yandı.

Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda ot kırma makinesinden yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bafra'nın yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahalede iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 8 saattir devam eden yangında ilk belirlemelere göre 400 ton yonca, 5 bin balya saman, 2 bin balya tritikale, yem makinesi ve balyalar yandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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