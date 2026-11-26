Samsun Bafra'da otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Samsun-Sinop kara yolu yan yol üzerindeki Eski Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Yan yolda Samsun yönünde ilerleyen Abdulkadir Yavuz (26) idaresindeki 55 ASH 065 plakalı otomobil, kara yoluna çıkmak isteyen Süleyman Aydoğan (55) yönetimindeki 55 M 4840 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Süleyman Aydoğan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.