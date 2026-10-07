Samsun Bafra'da izin dönüşü 5,76 gram metamfetaminle yakalanan hükümlü tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde hükümlü bulunan şahıs, izin dönüşü cezaevine teslim olmaya giderken üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevinde hükümlü bulunan R.M. (29), izin süresinin ardından cezaevine teslim olmak üzere yola çıktı. Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.M., Bafra Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı