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Samsun Bafra'da izin dönüşü 5,76 gram metamfetaminle yakalanan hükümlü tutuklandı

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Samsun Bafra'da izin dönüşü 5,76 gram metamfetaminle yakalanan hükümlü tutuklandı
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Samsun Bafra'da açık cezaevi hükümlüsü, izin dönüşü cezaevine teslim olmaya giderken üzerinde 5,76 gram metamfetaminle yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde hükümlü bulunan şahıs, izin dönüşü cezaevine teslim olmaya giderken üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevinde hükümlü bulunan R.M. (29), izin süresinin ardından cezaevine teslim olmak üzere yola çıktı. Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 5,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.M., Bafra Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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