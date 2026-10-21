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Samsun Atakum'da uyuşturucudan aranan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Samsun Atakum'da uyuşturucudan aranan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalandı Haber Videosunu İzle
Samsun Atakum'da uyuşturucudan aranan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarmanın çalışmasıyla Yenimahalle Mahallesi'nde yakalandı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışma sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.U.'yu (30) Yenimahalle Mahallesi'nde yakaladı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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