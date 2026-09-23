Samsun Atakum'da uyuşturucu operasyonunda 130 bin 624 sentetik ecza hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın ve ikametin aranmasında 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin B.T. (47) isimli şahsın kullandığı araçta ve ikametinde yaptığı aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli B.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı