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Samsun Atakum'da uyuşturucu operasyonunda 130 bin 624 sentetik ecza hap ele geçirildi

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Samsun Atakum'da uyuşturucu operasyonunda 130 bin 624 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Atakum'da yürüttüğü uyuşturucu çalışmasında bir araç ve ikamette arama yapıldı. Aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın ve ikametin aranmasında 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin B.T. (47) isimli şahsın kullandığı araçta ve ikametinde yaptığı aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli B.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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