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Samsun Atakum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Samsun Atakum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun Atakum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri mevkii Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ömürevleri mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden İl Müftü Yardımcısı A.İ. idaresindeki 06 KTR 35 plakalı Mercedes marka otomobil ile B.G. yönetimindeki 55 APB 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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