Samsun Atakum'da motosiklet otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

Samsun Atakum'da motosiklet otomobile çarptı, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin otomobile ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulsamet Ak idaresindeki 55 APP 725 plakalı motosiklet, 52 AFY 144 plakalı otomobil ile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı