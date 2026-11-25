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Samsun'un Atakum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 8 kök kenevir bitkisi ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı araştırmada, bir şahsın iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 8 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı