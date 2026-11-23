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Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştiren şahsın adresine düzenlenen operasyonda 9 kök kenevir bitkisi ve 44 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şahsın iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 9 kök kenevir bitkisi, 44 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı