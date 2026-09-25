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Samsun Atakum'da kaçakçılık operasyonunda 35 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun Atakum'da kaçakçılık operasyonunda 35 litre etil alkol ele geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 35 litre etil alkol ile 9 litre el yapımı alkollü içki, 10 adet alkol aroması ve 25 adet içki kiti ele geçirildi. Operasyonun ardından 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 35 litre etil alkol, 9 litre el yapımı alkollü içki, 10 adet alkol aroması ve 25 adet içki kiti ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yapılan çalışmada, 35 litre etil alkol, 9 litre el yapımı alkollü içki, 10 adet alkol aroması ve 25 adet içki kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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