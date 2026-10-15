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Samsun Atakum'da çalıştığı tesisten 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

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Samsun Atakum'da çalıştığı tesisten 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesindeki Çamlıyazı Mahallesi'nde bulunan taş kırma tesisinde çalışan şüpheli, iş yerinden 30 kilo bakır kablo çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkemece cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bulunan taş kırma tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan N.Ç. (41), iş yerinden 30 kilo bakır kablo çaldı. Hırsızlık olayının ardından Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan N.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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