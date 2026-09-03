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Gölhisar'da Samanlık Yangını Eve Sıçradı

Gölhisar'da Samanlık Yangını Eve Sıçradı
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Burdur’un Gölhisar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gölhisar ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğinde bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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