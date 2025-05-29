Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu

Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
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Hatay Samandağ Kaymakamlığı, bölgeden duyulan ve paniğe neden olan yüksek sesin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığını duyurdu. Vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede ortaya çıkan yüksek sesin F-16 eğitimi sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığını açıkladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ortaya çıkan yüksek ses paniğe neden oldu. Yurttaşların korku dolu anlar yaşadığı olaya ilişkin açıklama geldi.

SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

,Samandağ Kaymakamlığı, Samdandağ-Arsuz bölgesinde duyulan yüksek sesin, F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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