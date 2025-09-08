Samandağ'daki Bahçe Yangını, Seraları Tehdit Etmeden Söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, hızlı müdahale ile çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde bir bahçede yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki seralara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa