Samandağ'daki Bahçe Yangını, Seraları Tehdit Etmeden Söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, hızlı müdahale ile çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde bir bahçede yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki seralara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
