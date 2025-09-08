Samandağ'daki Bahçe Yangını, Seraları Tehdit Etmeden Söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde bir bahçede yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki seralara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY