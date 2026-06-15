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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu yetiştirilen seraya operasyon

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu yetiştirilen seraya operasyon
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince üç ayrı adreste yapılan aramalarda 148 kök kenevir, 320 gram esrar, tabanca ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sera içerisinde kenevir yetiştiren zehir taciri yakayı ele verdi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 12 Haziran tarihinde Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirileceği bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden üç ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 148 kök kenevir bitkisi, 320 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Z.D. ve A.D. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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