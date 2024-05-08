Samandağ'da Elektrik Telllerinde Yangın Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası önündeki elektrik tellerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tellerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası önündeki elektrik tellerinde yangın çıktı. Hastane görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının binaya sıçramasını engelleyerek kısa sürede söndürdü. - HATAY