Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu. Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu. Sungurlu-Boğazkale karayolunda kapasitesinden fazla saman balyası taşıyan tır kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar karayolunda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever 3. Sayfa Yerel Haberler

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