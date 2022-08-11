Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu
- Güncelleme:
Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu.
Saman yüklü tırın tehlikeli yolculuğu
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan tır tehlike oluşturdu.
Sungurlu-Boğazkale karayolunda kapasitesinden fazla saman balyası taşıyan tır kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar karayolunda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - 3. Sayfa