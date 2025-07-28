Saman Balyası Düşen Şahıs Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, saman balyası düşmesi sonucu dengesini kaybeden bir kişi yaralandı. Olay, Doğanbey Mahallesi'ndeki bir besihanede gerçekleşti ve yaralı kişi hastaneye sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine saman balyası düşen şahıs dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.
Olay, Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası aktarımı yapan A.K., balyalardan birinin üzerine devrilmesi sonucu dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K. önce Beyşehir Devlet Hastanesine oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa