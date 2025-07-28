Saman Balyası Düşen Şahıs Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine saman balyası düşen şahıs dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyası aktarımı yapan A.K., balyalardan birinin üzerine devrilmesi sonucu dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K. önce Beyşehir Devlet Hastanesine oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA