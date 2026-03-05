Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı, Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığı, "Şam'ı hedef alan terör planı, iki ülkenin istihbarat koordinasyonuyla çökertildi" açıklamasını yaptı.

Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığından bir kaynak, başkent Şam'a yönelik planlanan bir terör eyleminin başarıyla boşa çıkarıldığını duyurarak, söz konusu terör girişiminin Şam kırsalında İç Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hassas bir güvenlik operasyonuyla engellendiğini kaydetti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı