Şam'da Hafız Esad'ın Heykeli Yıkıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli, muhalifler tarafından yıkılırken, Emevi meydanında sürüklendi.

Suriye'de halkın Beşar Esad rejimine olan tepkisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Suriye'de halk, Esad'ın uzun süren baskılarının ve zulmünün neden olduğu izleri silmeye çalışıyor. Başta Şam olmak üzere birçok kentte Beşar Esad ve eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelleri, posterleri ve fotoğrafları Suriyeliler tarafından yakılıp yıkılıyor. Başkent Şam'da bugün yine Hafız Esad'ın heykeli yıkılarak, kentin simgesi Emevi meydanında sürüklendi. Yerde sürüklenen heykelin üstüne çıkan Suriyeliler, zafer pozu vererek, tepkilerini sloganlarla ifade etti. Heykeli meydanda sürükledikten sonra araçlarının arkasına bağlayan Suriyeliler, "Suriye yaşasın", "Esad düşsün" ve "Özgür Suriye" sloganları atarak, Şam sokaklarını dolaştı. - ŞAM