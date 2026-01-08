Haberler

ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de bir kilise otoparkında yaşanan tartışmada silahların ateşlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı polis soruşturması başlatıldı.

ABD'nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de bir kilise otoparkında yaşanan tartışmada silahların ateşlenmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD'de bir kilisede düzenlenen cenaze töreni sırasında kilise otoparkında yaşanan tartışmada silahlar ateşlendi. Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldığını bildirdi. FBI da soruşturmalara ilişkin yardım teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer, olay ardından yaklaşık 100 polis aracının bölgeye geldiğini ve polis helikopterlerinin havalandırıldığını aktardı.

Salt Like City Polis Teşkilatı Sözcüsü Glen Mills, olaya ilişkin ilk ihbarı yerel saat ile 19.30 sıralarında aldıklarını belirtirken, Salt Lake City Polis Şefi Brian Redd, zanlı veya zanlıların olay yerinden uzaklaştığını ve olayın hedefli bir saldırı olduğunu düşünmediklerini bildirdi. Redd, yetkililerin yakınlardaki plaka okuyucularından ve işletmelerin güvenlik kameralarından alınan görüntüleri incelediğini belirtirken, bazı kişilerin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını aktardı. Ancak, söz konusu kişilerin şüpheli olarak değerlendirilmediğinin altı çizildi. Yetkililer, olay tanıklarını sorgulamaya devam ederken Redd, "Bütün ipuçlarını takip ediyoruz. Memurlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor ve bu kişileri adalete teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kiliseden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik güçleriyle iş birliği yapıldığı belirtilerek, "Bu trajediden etkilenen herkese dualarımızı iletiyor ve herhangi bir ibadethanenin herhangi bir şekilde şiddete maruz kalmasından derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SALT LAKE CITY

