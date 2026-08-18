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Salıpazarı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Salıpazarı'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 215 gram kubar esrar, 114 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ve tarlada ekili 114 kök kenevir ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri araştırmada, bir şahsın ikametinde kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 215 gram kubar esrar, tarlada ekili 114 kök kenevir bitkisi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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