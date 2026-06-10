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Manisa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Manisa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu üzerinde Adala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Köprübaşı istikametine seyir halinde olan A.Ü. (46) idaresindeki 45 VG 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ü. (15), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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