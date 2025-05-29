Salihli'de Motosiklet, Minibüsün Altında Kaldı: Sürücü Yaralandı

Salihli'de Motosiklet, Minibüsün Altında Kaldı: Sürücü Yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü minibüsle kafa kafaya çarpıştı ve motosiklet minibüsün altında kaldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, minibüsün altında kaldı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Salihli'nin Köseali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.(23) yönetimindeki 45 RL 061 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Z.A. (52) yönetimindeki 45 ABV 616 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet, minibüsün altında kalırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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