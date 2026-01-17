Haberler

Manisa'da aranan şüpheliden 2 bin 500 içimlik uç bonzai çıktı

Manisa'da aranan şüpheliden 2 bin 500 içimlik uç bonzai çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan bir şüphelinin üzerinde, A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince kasten yaralama suçundan aranan bir şüphelinin üzerinde, A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama suçundan aranan T.S. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, A4 kağıda emdirilmiş 2 bin 500 içimlik uç bonzai bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan T.S.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var