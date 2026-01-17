Manisa'da aranan şüpheliden 2 bin 500 içimlik uç bonzai çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan bir şüphelinin üzerinde, A4 kağıda emdirilmiş yaklaşık 2 bin 500 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.
Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama suçundan aranan T.S. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında, A4 kağıda emdirilmiş 2 bin 500 içimlik uç bonzai bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan T.S.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.