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Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Tanıtıldı

Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin KADES Tanıtıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri,Organize Sanayi Bölgesi'nde kadına şiddetle mücadele için KADES uygulamasını tanıttı ve erkek çalışanlara 'Kadına El KAL-KA-MAZ' projesi hakkında bilgi verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) KADES uygulaması tanıtıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren ve yaklaşık 35 ülkede ihracat faaliyeti bulunan bir firmadaki, erkek personele Kadına El KAL-KA-MAZ projesi hakkında bilgi verilirken, kadın personele ise KADES uygulamasının tanıtımı, kullanımı, uygulamanın sağladığı kolaylıklar anlatıldı.

Salihli'de kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin aralıksız devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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