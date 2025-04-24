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Salihli'de İşçi İskelesinden Düşerek Yaralandı

Salihli'de İşçi İskelesinden Düşerek Yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde dış kaplama yaptığı binanın iskelesinden düşen 36 yaşındaki işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dış kaplama yaptığı binanın iskelesinden düşen 36 yaşındaki işçi yaralandı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi 106.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada dış kaplama yapan 36 yaşındaki işçi Sinan A., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü. Yere düşen işçi yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sinan A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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