Salihli'de Çalıntı Motosiklet Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki plakasız motosiklet çalıntı çıktı. Motosiklet, jandarma ekipleri tarafından ruhsat sahibine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Adala Mahallesi'nde gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında yol kenarında park halinde bulunan plakasız bir motosiklet fark etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, motosikletin şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi. Motor numarası üzerinden yapılan sorgulamada ise motosikletin, 45 AAT 210 plakalı olarak kayıtlarda yer aldığı ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği tarafından çalıntı olarak arandığı tespit edildi.

Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, jandarma ekipleri tarafından ruhsat sahibine teslim edildi. - MANİSA